Luxemburgo com rajadas de 110 km/h este fim de semana

Ana Patrícia CARDOSO Segundo a MeteoLux, está fim de semana vai ser particularmente ventoso no grão-ducado.

Sábado vai estar nublado, com baixo risco de chuvisco à noite e temperaturas que vão oscilar entre -3°C, pela manhã, e 10°C pela tarde.



Domingo espera-se o agravamento das condições atmosféricas, com o vento a piorar no início da tarde. As rajadas podem exceder os 110 km/h durante a noite. Há a previsão de chuva na noite de domingo para segunda-feira.

O início da semana também será agitado, com chuva forte e vento na segunda-feira. A situação deve começar a melhorar a partir de terça-feira à tarde.