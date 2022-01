O país contabilizou também mais uma morte associada à covid-19, o que eleva para 931 o total de óbitos registados desde o início da pandemia.

Pandemia

Luxemburgo com novo recorde de infetados. Mais 2.312 casos nas últimas 24 horas

Ana TOMÁS O país contabilizou também mais uma morte associada à covid-19, o que eleva para 931 o total de óbitos registados desde o início da pandemia.

O Luxemburgo voltou a bater um novo recorde no número diário de infetados com o SARS-CoV-2. Nas últimas 24 horas, foram registados 2.312 casos em 7.408 testes realizados. A taxa de positividade foi de 31,22%.

O país contabilizou também mais uma morte associada à covid-19, o que eleva para 931 o total de óbitos registados desde o início da pandemia.

De acordo com o boletim mais recente do Ministério da Saúde, estavam internadas 69 pessoas, mais quatro que ontem. Desses, 49 estavam nos cuidados normais, mais três que no dia anterior, e 20 nos cuidados intensivos, mais um face ao último relatório.

Atualmente, existem 19.973 casos ativos e o Rt (índice de transmissibilidade) é de 0,96. Por outro lado, no total já recuperaram da doença, no país, 100.333 pessoas.

Nas últimas 24 horas, o Luxemburgo administrou mais 9.154 doses de vacina anticovid, sendo que 7.769 diziam respeito a doses de reforço. No total, já foram dadas 1.141.037 de doses e 450.399 pessoas já têm o seu esquema vacinal completo, o que corresponde a 81,4% da população com mais de 12 anos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.