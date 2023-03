Foram registados 58 casos de morte medicamente assistida entre 2021 e 2022.

Saúde

Luxemburgo com novo recorde de casos de eutanásia

Redação Foram registados 58 casos de morte medicamente assistida entre 2021 e 2022.

O mais recente relatório sobre a eutanásia no Luxemburgo, que foi apresentado à Câmara dos Deputados na terça-feira, mostra que foram assinalados 52 casos de morte medicamente assistida em território nacional entre 2021 e 2022.

"Oito eutanásias foram realizadas em lares ou centros de dia, 23 na casa do paciente, 24 num estabelecimento hospitalar e três num local privado", precisa o documento, citado pelo Virgule.

Este número é ainda mais alto do que o do último relatório, que abrangia o período entre 2019 e 2020, e prova que o procedimento está a progredir no Luxemburgo.

Segundo o documento, entre os 58 casos referidos, 12 envolveram doenças neurodegenerativas, oito estiveram relacionadas com doenças neurovasculares, um envolveu uma doença autoimune e os restantes (37) deveram-se a cancro.

"O Luxemburgo não quer tornar-se o país do 'turismo da morte'" O testemunho de quem trabalha de perto com a morte medicamente assistida.

Pacientes tinham entre 20 e 59 anos

Entre os pacientes eutanasiados, dois tinham entre 20 e 39 anos e dez tinham entre 50 e 59 anos. "As declarações mostram que as eutanásias decorreram de forma serena e digna", lê-se no documento.

O relatório observa ainda que, apesar de haver "um número de médicos dispostos a realizar a eutanásia relativamente pequeno", o número de mortes medicamente assistidas aumentou em comparação com anos anteriores.

Isto reflete-se também no elevado número de disposições de fim de vida recebidos: foram 778, na sua maioria de homens com idades entre os 60 e 0s 79 anos. "Este aumento só pode ser explicado por uma melhor comunicação aos interessados relativamente às possibilidades atualmente disponíveis no Luxemburgo.

Eutanásia em Portugal. Avanços e recuos no Parlamento desde 2016 Foi a terceira vez que um decreto do Parlamento para regular a morte medicamente assistida foi travado.

A lei da eutanásia foi introduzida no Luxemburgo em 2009, altura em que foi criada uma comissão de acompanhamento do desenvolvimento do procedimento no território. A evolução é documentada no relatório que sai a cada dois anos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.