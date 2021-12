Registou-se ainda uma morte devido à doença provocada pelo novo coronavírus. O país regista agora uma taxa positiva da infeção na ordem dos 27,71%.

Pandemia

Luxemburgo com novo recorde de casos de covid-19. Mais 1.230 infeções em 24 horas

Depois de ter registado o número mais elevado de infeções desde o início da pandemia - na quarta-feira o país registou 1.053 novos infetados -, esta quinta-feira o número de novos casos foi ainda mais elevado: 1.230 infetados nas últimas 24 horas em 4.444 testes realizados.

Registou-se ainda uma morte devido à doença provocada pelo novo coronavírus. O país regista atualmente uma taxa positiva da infeção na ordem dos 27,71%.

O Luxemburgo tem agora 47 doentes internados em enfermaria - o mesmo número de quarta-feira - e 19 em unidades de cuidados intensivos, um registo igualmente sem alterações.

Vouchers para testes rápidos a cinco euros na capital acabam esta sexta-feira Centro de Certificação de Testes Antigénio continuará a atividade com testes rápidos de antigénio a 15 euros.

Na atualização desta quinta-feira, são indicadas 7.258 infeções ativas no Grão-Ducado, enquanto 94.316 pessoas já recuperaram da infeção. A taxa R estava em 1,39 na quarta-feira.

São já 462.897 as pessoas que receberam a primeira dose da vacina no Luxemburgo, e mais de um milhão de doses (1.064.760) foram administradas no total.

Há 443.524 pessoas totalmente vacinadas e 199.529 receberam já a dose de reforço da vacina.

