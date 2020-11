Este é o número mais baixo de novos casos registados desde meados de outubro.

Luxemburgo com nove mortos e 139 novos casos de covid-19

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, nove pessoas morreram no Luxemburgo devido ao novo coronavírus. No total, são 321 óbitos a lamentar desde o início da pandemia.

Contam-se, esta segunda-feira, 139 novos casos positivos em testes realizados. Este é o número mais baixo de novos casos registados desde meados de outubro.

Há agora 172 pessoas internadas e 42 pacientes nos cuidados intensivos.

