Luxemburgo com neve e temperaturas negativas

Redação Prepare-se para a descida dos termómetros e para os dias de frio que estão a chegar ao Luxemburgo. Segunda-feira pode nevar.

Até quinta-feira os dias vão ser gelados mas mesmo assim o sol pode continuar a aparecer à janela neste período de confinamento em casa, provocado pela pandemia do novo coronavírus. E atenção às estradas para quem vai conduzir pois podem apresentar o piso gelado e escorregadio.

As previsões meteorológicas do Meteolux apontam que a descida de temperatura se começa a sentir já este domingo, com o tempo a arrefecer ao longo do dia. Amanhã pode até nevar.

Amanhã os termómetros podem marcar quatro graus negativos no Grão-Ducado com o céu encoberto. Os dias frios vão continuar, embora na quarta-feira as previsões sejam de um dia solarengo. Mesmo assim, com sol a brilhar prevê-se que o dia seja gelado, mantendo-se as temperaturas de quatro graus negativos.

Sexta-feira os termómetros já sobem acima dos zero graus celsius.

