Covid-19

Luxemburgo com mais uma morte e 161 novas infeções

Redação Nas últimas 24 horas faleceu mais um doente covid no Grão-Ducado, elevando para 836 o total de óbitos no país devido à pandemia.

Entre os 2454 testes PCR realizados na terça-feira 161 revelaram-se positivos para a infeção pelo novo coronavírus, muitos mais dos que as 99 novas infeções do dia anterior.



Contudo, os internamentos continuam a diminuir. Atualmente encontram-se 13 pessoas hospitalizadas contra as 25 do dia anterior. Nos cuidados intensivos também há menos um doente covid, somando agora 7 camas ocupadas pela doença da pandemia.

Suécia suspende vacina da Moderna para pessoas com menos de 30 anos A decisão foi tomada "após sinais de maior risco de efeitos secundários, como inflamação do miocárdio e pericárdio", adiantam as autoridades. O risco é maior após a segunda dose e nos homens.

Durante o dia de ontem foram administradas 1254 doses de vacinas, das quais 842 foram de segunda dose. No total são 789 777 doses desde o início da campanha de vacinação, existindo 369.547 residentes com as duas doses, ou seja, vacinação completa.

A taxa de positividade aumentou nas últimas 24 horas, sendo de 6,56 contra 5,45 do dia anterior.

