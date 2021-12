Foram ainda registados 734 novos casos desde dia 24, véspera de Natal.

Pandemia

Luxemburgo com mais três mortes por covid-19 no último fim de semana

Ana TOMÁS Foram ainda registados 734 novos casos desde dia 24, véspera de Natal.

A covid-19 não deu tréguas no fim de semana de Natal. De acordo com o relatório mais recente do Ministério da Saúde, desde sexta-feira, 24 de dezembro, morreram mais três pessoas, no Luxemburgo, vítimas da doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, elevando para 910 o número total de mortes por covid-19, face a 93.286 recuperados, desde que a pandemia atingiu o país.

Nos últimos três dias foram também registados 734 novos casos infetados (576 contabilizados na sexta-feira, 129 no sábado e 29 no domingo) e verificou-se um ligeiro aumento no número de internamentos, depois de uma pequena descida no final da semana passada. Desde dia 23 foram internadas mais três pessoas em enfermaria e mais duas nos cuidados intensivos. Atualmente, estão hospitalizadas 68 pessoas, 48 em enfermaria e 20 nos cuidados intensivos.

Existem agora 5.521 infeções ativas no Luxemburgo e a taxa de transmissão (R) situa-se nos 0,90 - uma ligeira descida face a dia 23, quando era de 1.

Já a incidência de covid-19 em pessoas não-vacinadas foi, nas últimas 24 horas, de 3,92 casos por 100 mil pessoas não-vacinadas, face aos 126,66 registados no dia 23. A incidência de covid-19 entre pessoas vacinadas passou de 65,78 casos por 100 mil vacinados, no dia 23, para 4,88, no dia 26.

O Luxemburgo administrou até à data 1.044.975. de doses de vacina contra a covid-19, sendo que 441.910 pessoas já têm o esquema vacinal completo.

