Não há mortes a registar.

Covid-19

Luxemburgo com mais de 160 novos casos em três dias

Ana Patrícia CARDOSO Não há mortes a registar.

Neste início de semana, de acordo com os números oficiais do Ministério da Saúde, registam-se 168 novos casos de covid-19, de 4.949 testes realizados durante as últimas 72 horas. Contam-se, por isso, 1.069 infeções ativas no país.

Durante este período, não houve vítimas mortais e o número de óbitos durante a pandemia mantém-se em 835.

Estão hoje 12 pessoas internadas em enfermaria, menos quatro desde a última atualização, e oito pacientes nas unidade de cuidados intensivos.

Foram administradas 783.832 doses da vacina contra a covid-19 e 403.462 pessoas têm agora a vacinação completa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.