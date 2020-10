Luxemburgo com mais 88 casos registados nas últimas 24 horas

O elétrico de alta velocidade entre a cidade do Luxemburgo e o sul do país faz parte das lista de grandes projetos do Governo para os próximos anos. A lista, apresentada na quinta-feira aos deputados da comissão das obras públicas, contém 20 projetos de “grandes infraestruturas”, incluindo edifícios públicos, estradas e outras infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.