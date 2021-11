Desde sexta-feira, registaram-se 452 infeções ativas.

Covid-19

Luxemburgo com duas mortes por covid-19 em três dias

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde neste início de semana, há 452 novos casos de covid-19 no Luxemburgo, de um total de 6.921 testes realizados nas últimas 72 horas. A atualização contém os dados de sexta-feira, sábado e domingo, uma vez que o governo deixou de divulgar os números durante o fim-de-semana.

Durante este período, registaram-se duas mortes por causa do vírus, elevando para 851 o número de óbitos no Grão-Ducado.

Nesta segunda-feira, estão 37 pacientes internados em enfermaria (mais nove desde a última atualização) e há 12 pessoas nas unidades de cuidados intensivos.

418.437 residentes do Luxemburgo têm agora a vacinação completa.

