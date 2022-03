A maioria destes alunos eram rapazes, do 9º e 10º ano, e eram repetentes, refere o Ministério da Educação.

Ano letivo 2020/2021

Luxemburgo com a taxa mais alta de abandono escolar dos últimos cinco anos

Henrique DE BURGO A maioria destes alunos eram rapazes, do 9º e 10º ano, e eram repetentes, refere o Ministério da Educação.

De acordo com os números do relatório divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Educação, 8,20% dos alunos abandonaram a escola no passado ano letivo, ou seja, 1.736 alunos.

A maioria destes alunos eram rapazes, do 9º e 10º ano, e eram repetentes, refere o Ministério da Educação, acrescentando que 1.293 deles foram acompanhados pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ).

Comparando com os últimos cinco anos, esta é a mais alta taxa, ligeiramente acima dos 8,15% de 2016/2017. No ano letivo 2019/2020 a taxa era de 6,92%. Mesmo assim, a média do Luxemburgo continua abaixo da meta dos 10% da União Europeia.

Ainda de acordo com os números do relatório, 23% dos alunos que abandonaram a escola no ano passado retomaram as aulas neste ano letivo, fazendo o número de abandono efetivo baixar para os 6,3%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.