Luxemburgo com 94 novos casos mas sem mortes por covid-19

Ana Patrícia CARDOSO Foram efetuados 8.410 testes nas últimas 24 horas.

No fim de mais uma semana, os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 94 novos casos de covid-19, de um total de 8.410 testes realizados no último dia. Esta sexta-feira, estão 808 infeções ativas no Luxemburgo.

Não foram registadas novas mortes por causa do vírus, por isso, o número total de óbitos no Grão-Ducado mantém-se em 818.

Estão hoje 14 doentes em enfermaria e três nas unidades de cuidados intensivos, o mesmo número de ontem.

131.111 pessoas a residir no país têm agora a vacinação completa.

