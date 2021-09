Luxemburgo com 89 novos casos num dia

Findel Avião da Luxair com problemas no trem de aterragem

Os passageiros do voo LG8852 que aterrou no Findel esta terça-feira viveram momentos de aflição. Segundo a companhia aérea, o voo descolou de Viena com destino ao Luxemburgo, mas o aparelho teve um problema técnico, observado na preparação para a aterragem.