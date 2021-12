Os internamentos mantém-se estáveis.

Relatório diário

Luxemburgo com 600 novos casos de covid-19 e duas mortes

De acordo com o último relatório oficial do Ministério da Saúde, confirmam-se 600 novos casos de covid-19, de um total de 5.533 testes realizados nas últimas 24 horas. Contam-se 5.941 infeções ativas no país.

O Governo confirma mais duas mortes por causa do vírus, elevando o número total de óbitos no Grão-Ducado para 906.

Estão agora 53 pacientes em enfermaria, dois acima da última atualização, e 19 em cuidados intensivos, inalterados desde terça-feira.

440.854 residentes do Luxemburgo estão com a vacinação completa e 166.633 pessoas receberam a dose de reforço.

A Omicron está no país e foram registados cinco casos de infeção com a nova variante, indicou esta quarta-feira a ministra da Saúde, Paulette Lenert na conferência de imprensa do anúncio das novas medidas no Grão-Ducado. Nas pessoas não vacinadas, o risco de infeção é três a cinco vezes superior, indicou Lenert, apelando à vacinação.

