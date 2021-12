Uma pessoa morreu por causa do vírus.

Relatório diário

Luxemburgo com 582 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, notou-se esta quinta-feira uma ligeira redução de novos casos de covid19 no Luxemburgo. Registaram-se 582 novas infeções (menos 18 que no dia anterior), de um total de 5.151 testes realizados nas últimas 24 horas. No momento, contam-se 5.859 casos ativas no país.

Há a lamentar uma morte causada pelo vírus, o que significa que até ao momento morreram 907 no Grão-Ducado por causa da pandemia.

Estão menos três pessoas internadas em enfermaria desde a última atualização, contabilizando 50. Já nos cuidados intensivos mantém-se os mesmo 19 pacientes.

