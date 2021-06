Sete dias consecutivos sem óbitos atribuídos à covid-19, no Luxemburgo.

Luxemburgo com 35 novos casos e sem mortes há quase uma semana

Ana Patrícia CARDOSO Sete dias consecutivos sem óbitos atribuídos à covid-19, no Luxemburgo.

O dados oficiais do Ministério da Saúde continuam a demonstrar uma regressão no número de infetados pela covid-19, reflexo também do avanço da campanha de vacinação a decorrer no país. Estão 698 infeções ativas no Luxemburgo.

Nesta terça-feira, o Governo dá conta de 35 novos casos de coronavírus, de 8.325 testes realizados nas últimas 24 horas.

Continua a não se registar nenhum óbito por causa do vírus há vários dias, mantendo-se assim o total em 818, desde o início da pandemia. O último caso foi reportado no dia 1, mas era referente à véspera ou seja ao dia 31 de maio.

Estão 16 pessoas internadas em enfermaria (mais dois que no dia anterior) e dois pacientes nas unidades de cuidados intensivos.

157.846 residentes do Grão-Ducado têm agora a vacinação completa.



