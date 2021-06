O Luxemburgo fez, entre 2016 e 2020, 62 pedidos para que crianças levadas ilicitamente por um dos progenitores para o estrangeiro, regressassem ao seu país de residência

Luxemburgo com 31 casos de raptos parentais em cinco anos

Susy MARTINS O Luxemburgo fez, entre 2016 e 2020, 62 pedidos para que crianças levadas ilicitamente por um dos progenitores para o estrangeiro, regressassem ao seu país de residência

O Luxemburgo registou 31 casos de raptos parentais, nos últimos cinco anos. Desses, 20 casos são nacionais. Nos outros 11 casos, um dos pais raptou a ou as crianças noutro país, tendo-se ‘refugiado’ no Grão-Ducado. Nesta dezena de casos, houve intervenção de um juiz do Luxemburgo para executar uma medida de instrução a pedido de um juiz de outro país.

O número de casos em que um dos progenitores (pai ou mãe) rapta os filhos foi divulgado pela ministra da Justiça, Sam Tanson, após uma questão parlamentar dos deputados Carole Hartmann e Pim Knaff, do Partido Democrático (DP).

Na resposta, fica-se ainda a saber que o Luxemburgo fez, entre 2016 e 2020, 62 pedidos para que crianças levadas ilicitamente por um dos progenitores para o estrangeiro, regressassem ao seu país de residência. Este tipo de pedido acontece ao abrigo da Convenção de Haia. A convenção visa evitar que os pais raptem os próprios filhos na esperança de obter uma decisão mais favorável junto dos tribunais de outro país.

Ao longo do mesmo período, o Grão-Ducado teve ainda de solicitar por cinco vezes o retorno de crianças que foram levadas para países que não ratificaram essa convenção. Esses pedidos foram feitos essencialmente por via diplomática.Em contrapartida, as autoridades estrangeiras pediram por 19 vezes o retorno de crianças que estavam no Luxemburgo para o seu país de origem.



