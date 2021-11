Não há mortes a registar.

Luxemburgo com 219 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO

Os dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 219 novas infeções de covid-19, de um total de 3.133 testes realizados no último dia. Este valor é metade do registado na atualização anterior, em que confirmaram 432 novos casos - tal não acontecia desde dezembro de 2020. Estão agora 2.309 infeções ativas no país.

Jean-Claude Schmit: "Números da pandemia vão voltar ao normal" Para o Diretor da Saúde, o pico de casos diários registados na última quarta-feira (432) é o resultado de uma semana atípica e deixa um conselho: "Nunca entrar em pânico com um único valor".

Não há mortes a registar, mantendo o número total de óbitos no Grão-Ducado em 849.

Nesta sexta-feira, estão 28 pessoas internadas em enfermaria (menos uma que no dia anterior), e os mesmos 13 pacientes nas unidades de cuidados intensivos.

Desde 28 de dezembro de 2020 que foram administradas 841.249 doses das vacinas contra a covid-19 e 417.584 pessoas têm agora a vacinação completa.

