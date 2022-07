Subiu o número de casos de varíola dos macacos no Luxemburgo.

Luxemburgo com 14 casos de varíola dos macacos

Diana ALVES

O país totaliza 14 casos da doença, segundo a contagem feita até ao dia 20 de julho, informou hoje o Ministério da Saúde. O número representa uma subida de seis casos face à semana anterior, sendo que, para já, nenhum dos infetados teve de ser hospitalizado.

Portugal totaliza 588 casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox, 73 dos quais notificados na última semana, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS), avançando que já se iniciou a vacinação dos contactos próximos.

De acordo com o relatório semanal da DGS, todas as regiões de Portugal continental e a Madeira reportaram casos de infeção humana pelo vírus VMPX, mas a grande maioria do total de casos (80,3%) foi confirmada em Lisboa e Vale do Tejo.

A nível europeu, 10.604 casos em 36 países e zonas europeias foram notificados ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e à Organização Mundial de Saúde (OMS). Trata-se de um aumento de 2.370 casos face à semana anterior.

A maior parte dos infetados tem entre 31 e 40 anos de idade e são homens. Há registo de 256 hospitalizações, uma das quais nos cuidados intensivos. Não há indicação de mortes relacionadas com a doença.

Os sintomas da varíola dos macacos são erupções cutâneas, febre, dores de cabeça, dores musculares, dores de costas, inflamação dos gânglios linfáticos, calafrios e cansaço.



