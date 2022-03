A covid-19 fez uma vítima mortal no último dia.

Relatório diário

Luxemburgo com 1.732 novos casos de covid-19 em 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO A covid-19 fez uma vítima mortal no último dia.

De acordo com o relatório diário do Ministério da Saúde, o Grão-Ducado conta com 1.732 novos casos de covid-19, de 4.411 testes realizados nas últimas 24 horas. No total, estão 19.706 infeções ativas e a taxa de positividade está nos 38,40%.

Uma pessoa morreu por causa do vírus, elevando o número total de mortes no país para 1.036.

Os internamentos estão inalterados em relação ao relatório do dia anterior. Estão 21 pessoas internados em enfermaria e quatro nas unidades de cuidados intensivos.

Até à data, foram administradas no Luxemburgo 1.275.228 doses da vacina contra a covid-19.

