Não há mortes a registar.

Relatório diário

Luxemburgo com 1.709 novos casos de covid-19 em 24 horas

Ana Patrícia CARDOSO

Nesta quarta-feira, 30, o relatório diário do Ministério da Saúde do Grão-Ducado dá conta de 1.709 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Foram realizados 4.411 testes no total. A taxa de positividade está agora nos 38,78%.

Não houve vítimas mortais por causa do vírus no último dia. O número total de óbitos no Grão-Ducado mantém-se nos 1.035.

Os internamentos têm permanecido estáveis nos últimos dias. Estão as mesmas 21 pessoas internadas em enfermaria e quatro pacientes nas unidades de cuidados intensivos, mais um paciente desde a última atualização.

De acordo como os dados oficiais, 479.523 pessoas têm a vacinação completa e 364.909 receberam a dose de reforço.

