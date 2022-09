Depois de um ano de precipitação extrema, este ano agrícola foi de seca extrema, mas os agricultores têm uma sensação de dever cumprido.

Luxemburgo. Colheita deste ano foi satisfatória apesar de extremos climáticos

Jean-Philippe SCHMIT Depois de um ano de precipitação extrema, este ano agrícola foi de seca extrema, mas os agricultores têm uma sensação de dever cumprido.

"Tivemos novamente um ano extremo", declara Günter Mertes, da cooperativa de agricultores Bako, ao discutir a colheita de 2022, a data mais importante para o setor cerealífero luxemburguês. "O verão de 2021 foi extremamente húmido, o verão de 2022 extremamente seco", resume Steve Turmes, diretor da cooperativa de sementes LSG.

As cheias de julho de 2021 causaram estragos na agricultura luxemburguesa: 1.650.000 euros de prejuízos: Este ano, quase não choveu em algumas regiões entre o final de junho e o início de setembro. "Nunca antes se queimaram tantas máquinas agrícolas", diz Steve Turmes. A erva nos pastos secou e a produção de feno parou. Dos 17.000 hectares de milho, 40% foram danificados pela seca.

Pastagens secas e milho danificado pela seca

Mas o tempo ensolarado também teve um efeito positivo. "A colheita foi muito mais fácil devido à seca", explica Günter Mertes. O Ministério da Agricultura fala também de uma "colheita de cereais historicamente precoce". Além disso, a seca evitou doenças ou ataques fúngicos e os grãos não tiveram de ser secos após a colheita.

"Ficámos surpreendidos com a boa qualidade da colheita deste ano", diz Günter Mertes. Jean Muller, diretor dos Moulins de Kleinbettingen, concorda. Não se lembra de um ano com tão boa qualidade de trigo colhido para fazer pão. "Tivemos pesos por hectolitro de mais de 82, enquanto no ano passado era só 76", entusiasma-se. Assim, a falta de chuva não levou ao fracasso das colheitas.

Ficámos surpreendidos com a boa qualidade da colheita deste ano Günter Mertes, diretor da cooperativa Bako

As perdas de rendimento foram principalmente registadas em explorações situadas em locais "onde o solo não consegue reter água por muito tempo", elabora Turmes. Foi no sul do país e ao longo do Moselle que os rendimentos ficaram abaixo da média, devido à seca. "Havia variações regionais muito fortes", confirma. No entanto, o setor está satisfeito com a qualidade e quantidade globais.

Os fertilizantes estão a tornar-se raros e caros

Em relação aos fertilizantes, a situação é diferente. A primeira vaga de aumentos de preços ocorreu em novembro do ano passado, quando os preços do gás subiram pela primeira vez. O gás é importante para a produção de fertilizantes azotados. "Os produtores refletiram os aumentos de preços do gás na totalidade", disse Klaus Palzkill, membro da direção do de Verband. Depois veio a guerra na Ucrânia e os preços explodiram.

Entretanto, não é só o aumento dos preços que constitui um problema, mas também a disponibilidade. "Globalmente, está atualmente a ser utilizado mais fertilizante do que aquele que é produzido", explica o comerciante de cereais e fertilizantes. Contudo, isto não afetou a colheita deste ano. "Os agricultores já compraram a maior parte do fertilizante em janeiro", diz Klaus Palzkill. Houve apenas alguns atrasos isolados.

Aqueles que esperavam preços mais baixos ou que não compraram fertilizantes suficientes tiveram de pagar bastante mais: "As diferenças de preços podem chegar a 1.000 euros por hectare", salienta Palzkill. Alguns agricultores utilizaram menos fertilizante e, por conseguinte, tiveram uma colheita menor. "Só se obtêm rendimentos elevados se se utilizar muitos inputs", explica.

Também tem havido um boom nos preços mundiais dos cereais. "O momento decisivo foi 24 de fevereiro de 2022, o início da guerra na Ucrânia", diz Klaus Palzkill. "Entre julho de 2021 e maio de 2022, o preço de 100 quilos de trigo forrageiro mais do que duplicou de 17 para 37 euros".

Globalmente, está atualmente a ser utilizado mais fertilizante do que aquele que é produzido Klaus Palzkill, membro do conselho de administração da de Verband

"Agricultores perderam o pico de preços"

Quando se verificou que a colheita acabou por ser boa e especialmente cedo em toda a Europa, os mercados abrandaram. Muitos agricultores e comerciantes colocam os seus stocks restantes no mercado, o que aligeirou ainda mais os preços. A retoma das exportações da Ucrânia também contribuiu para a recuperação dos preços dos cereais.

"Entre 175 e 185 embarcações totalmente carregadas deixaram a Ucrânia desde o recomeço das exportações", diz Palzkill. Desde então, os preços caíram quase um terço e situam-se atualmente nos 27 euros por 100 quilos. "Destes navios, porém, apenas dez levaram a sua carga para a África Oriental", observou criticamente.

Entre 175 e 185 embarcações totalmente carregadas deixaram a Ucrânia desde o recomeço das exportações Klaus Palzkill, membro do conselho de administração da de Verband

A flutuação dos preços do mercado mundial tem um impacto direto nas carteiras dos agricultores no Luxemburgo. Os rendimentos dos agricultores também variam dependendo de quando a cultura foi vendida. Em novembro de 2021, a colheita de um campo de cereais de um hectare trazia cerca de 1.500 euros. Aqueles que venderam a sua colheita em março de 2022 - ou que assinaram o contrato de venda para a colheita deste ano - receberam 3.000 euros de salário por um ano de trabalho.

"Quando é que os agricultores venderam?", pergunta Klaus Palzkill, entregando imediatamente a resposta: "Os agricultores falharam o pico de preços". O passado ensinou-lhes que a colheita nem sempre é segura. O agricultor é cauteloso e não vai vender a colheita que ainda não colheu. "Ele é bastante conservador".

Bom ano para culturas alternativas

Este não é necessariamente o caso das culturas alternativas, com as quais os agricultores experimentam cada vez mais. Em 2022 plantaram cada vez mais cereais tais como a espelta ou a aveia, sobretudo em sítios que são menos adequados para trigo.

Também aqui, qualidade e quantidade são a ordem do dia. "95% da espelta é adequada para fazer pão, e os restantes 5% também seriam adequados se não tivesse sido colhida demasiado cedo", explica Günter Mertes. A colheita deste ano dá para produzir "excelentes forragens para gado jovem, mas também bom pão ou muesli".

"Foi a aveia que mais nos surpreendeu", prossegue. Apesar da seca, o cereal gerou "os pesos mais altos por hectolitro". "A aveia de inverno é líder em termos de qualidade e rendimento". A aveia também pode ser bem comercializada. É entregue às fábricas de descasque que produzem leite de aveia ou aos produtores de ração para cavalos.

"O preço dos cereais subiu 33%, os custos de transporte 20% e a energia tornou-se dez vezes mais cara", disse Jean Muller. Os moinhos de grãos e as padarias são muito exigentes em termos energéticos, sublinha. Nesta altura, os moinhos de Kleinbettingen já não dão aos agricultores uma garantia de preço para o próximo ano. Pelo contrário: "As empresas de transformação precisam de ajuda, caso contrário o preço do pão subirá".

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

