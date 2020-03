Cabo Verde vai contratar 1.639 recenseadores com ajuda do Luxemburgo.

Luxemburgo co-financia maior recenseamento de sempre em Cabo Verde

(hdb/Lusa) - Cabo Verde vai realizar no mês de junho o “maior e o mais complexo” recenseamento do país. A operação está estimada em 3,2 milhões de euros e é co-financiada pelo Luxemburgo, ao abrigo do quarto Programa Indicativo de Cooperação entre os dois países.



Segundo o Instituto Nacional de Estatística do arquipélago, trata-se da “maior e mais complexa operação estatística” realizada por Cabo Verde e que prevê a data de 15 de junho próximo como o “dia do censo” no país.

Cabo Verde vai contratar 1.639 recenseadores através de concurso público, com a ajuda do Luxemburgo, para realizar o quinto Recenseamento Geral da População e Habitação.

No último censo em Cabo Verde, realizado em 2010, foram contabilizadas perto de 492 mil pessoas, 114 mil edifícios e 141 mil alojamentos. A atual estimativa da população cabo-verdiana aproxima-se dos 600 mil.