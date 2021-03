Ligeira diminuição no número de internamentos.

Luxemburgo. Cinco mortes a lamentar no último dia

Ana Patrícia CARDOSO Ligeira diminuição no número de internamentos.

Nesta terça-feira, 9, os dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 145 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Foram realizados 8.903 testes de ontem para hoje. Há atualmente 2.888 infecções ativas no Luxemburgo.

Registaram-se cinco mortes por causa do vírus (mais quatro que no dia anterior), o número total de óbitos no Grão-Ducado subiu para 668. Estão internadas 93 pessoas nos hospitais, uma redução de seis em comparação com o dia anterior. Nos cuidados intensivos estão mais três pacientes, sendo agora 24.





