Férias

Luxemburgo. Cinco dos 11 feriados de 2022 prolongam fim de semana

Manuela PEREIRA Há também três possibilidades para fazer ponte, com o feriado cristão da Ascensão (26 de maio) a ser celebrado, como habitualmente, numa quinta-feira, por exemplo.

Luxemburgo conta, em 2022, com 11 feriados e cinco vão calhar a uma segunda-feira. Trata-se da Segunda-Feira de Páscoa (18 de abril), do Dia da Europa (9 de maio), da Segunda-Feira de Pentecostes (6 de junho), Dia de Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto) e do “Segundo Dia de Natal” (26 de dezembro). São assim possíveis cinco fins de semana prolongados graças aos feriados.

O calendário de 2022 traz também três feriados aos fins de semana. Aliás foi assim que arrancou o Ano Novo, com o feriado de 1 de janeiro a celebrar-se a um sábado. O próximo calhará no domingo primeiro de maio, Dia do Trabalhador, e depois no domingo 25 de dezembro, Dia de Natal. Isto significa mais liberdade para gozar os feriados.

É que se sábados e domingos são dias em que as pessoas normalmente não trabalham – excetuando alguns setores como, por exemplo, o da horeca –, o Código do Trabalho estabelece que os trabalhadores possam gozar os feriados que calham num desses dias posteriormente. A única regra é que o façam nos três meses que se seguem ao feriado.

Há também três possibilidades para fazer ponte, com o feriado cristão da Ascensão (26 de maio) a ser celebrado, como habitualmente, numa quinta-feira. A segunda oportunidade de ponte será o dia 23 de junho, numa quinta-feira, feriado Nacional para celebrar o aniversário do Grão-Duque. E finalmente, o Dia de Todos os Santos, numa terça-feira, dia 1 de novembro.



