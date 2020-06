Este valor refere-se apenas ao final de maio e foi usado para compras. A LuxTrust recebeu 470 queixas sobre este esquema de phishing.

Luxemburgo. Cibercriminosos 'roubaram' 22 mil euros dos cartões de crédito das vítimas

Henrique DE BURGO Este valor refere-se apenas ao final de maio e foi usado para compras. A LuxTrust recebeu 470 queixas sobre este esquema de phishing.

As mensagens fraudulentas enviadas no final de maio às pessoas por SMS ou email, com o intuito de obter dados pessoais, permitiram aos cibercriminosos efetuar compras com dados dos cartões de crédito no valor de 22.150 euros.



A operadora de sistemas de autenticação online, LuxTrust, recebeu 470 queixas de pessoas que receberam este tipo de mensagens fraudulentas em nome da empresa.

O dinheiro foi usado a partir de dados fornecidos por cerca de 20 pessoas que se deixaram levar por este esquema conhecido como phishing, ou seja, uma tentativa de obter informações confidenciais como nomes de usuário, senhas e detalhes de cartão de crédito, através de falsos emails ou mensagens que simulam entidades credíveis.

Covid-19. Interpol alerta para aumento do cibercrime contra hospitais A Interpol emitiu hoje um alerta global à polícia depois de constatar um aumento significativo de ataques virtuais contra organizações de combate ao novo coronavírus, apoderando-se de dados médicos, arquivos e sistemas em troca de dinheiro.

Os números foram divulgados numa resposta conjunta dos ministros das Finanças, Pierre Gramegna, e da Economia, Franz Fayot, a uma questão parlamentar da deputada Diane Adehm, do CSV.Além da LuxTrust, os cibercriminosos fizeram-se passar ainda pela empresa 3D Secure e por vários bancos. Em quatro casos, as transferências suspeitas através de banco on-line foram canceladas.

As entidades bancárias identificaram 98 clientes que forneceram informações ou dados no site fraudulento usado pelos cibercriminosos.Segundo os ministros, os bancos em questão estão atualmente a analisar uma eventual queixa à Comissão Nacional de Proteção de Dados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.