O espetáculo celestial deverá atingir o seu pico na noite de 12 para 13 de agosto.

Chuva de meteoros prevista para esta semana no Grão-Ducado

Como é habitual nesta altura do ano, prevê-se que as próximas noites sejam iluminadas por um céu estrelado no Grão-Ducado, assim como em todo o hemisfério norte.

A chuva de meteoros, também conhecida como Perseidas, acontece entre esta terça-feira e sábado, sendo que a maioria dos astros deverá estar mais nítida na noite de sexta-feira para sábado.

Quem quiser observar o fenómeno, que acontece quando a Terra atravessa a órbita do cometa Swift-Tuttle, deverá procurar um espaço sem luzes e com um horizonte desimpedido e, se possível, longe da agitação urbana.

Todavia, as condições de observação não serão as mais favoráveis para conseguir identificar as estrelas a olho nu. A Lua Cheia prevista para sexta-feira poderá obstruir a visibilidade da chuva de meteoros devido à sua elevada luminosidade.

