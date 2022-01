Quanto ao número de pessoas que foram infetadas duas vezes com a covid, Paulette Lenert garante que "entre 29 de fevereiro de 2020 e 2 de janeiro de 2022, houve 2.377 pessoas que tiveram uma reinfeção de covid-19".

Pandemia

Luxemburgo. Cerca de 15% da população tem "alguma imunidade" à covid-19

Até janeiro de 2022, 95.993 residentes foram declarados como curados da covid-19. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, diz numa resposta parlamentar ao partido déi Lénk (a Esquerda) que correspondem a cerca de 15,3% do total da população do Luxemburgo e que "podem ser considerados como tendo alguma imunidade após a infeção".

A ministra refere que o aumento destes casos coincide com o aparecimento da variante Omicron, que parece "escapar à imunidade adquirida pelas outras variantes". Na última semana de 2021, os casos triplicaram, com 611 reinfeções entre 27 de dezembro de 2021 e 1 de janeiro deste ano. Na semana precedente as reinfeções eram quase três vezes menos, com 191 casos.

Questionada, pela deputada Nathalie Oberweis, se o Governo prevê alargar a validade do certificado de recuperação para perto de um ano (nove meses), como aconteceu com o certificado de vacinação completa, a ministra responde que não haverá alterações nesse sentido.

Para já, o certificado de recuperação mantém a validade de 180 dias (seis meses), como previsto pelo regulamento europeu.



