Luxemburgo. Centros de testes Covid-19 reabrem segunda-feira

Paula SANTOS FERREIRA Os centros de testagem de Junglinster, Howald e Diekirch vão voltar a funcionar para a semana. Ao todo serão 13 locais de despistagem em todo o país.

A partir de dia 24, segunda feira, os centros de testagem covid-19 de Junglinster, Howald e Diekirch estão de novo operacionais para realizar os testes de diagnóstico PCR à população, anuncia a edição do Wort. Os restantes centros de despistagem da doença instalados pelo País, e que estiveram fechados em agosto irão também sendo reabertos. À exceção do centro de Grevenmacher que tem estado aberto desde dia 10.

O regresso de férias no estrangeiro e o início do ano escolar constituem momentos de risco de “potencial vaga” da epidemia considera o Ministério da Saúde, como consta do documento do projeto de lei do financiamento do novo programa dos testes em larga escala, com início em setembro.

A ministra da Saúde Paulette Lenert conta ter no total 13 ‘estações’ de testes ativas para o novo programa de testagem que irá agora ser direcionado a grupos populacionais e setores de trabalho.

Por isso, os trabalhadores do setor da construção civil que têm regressado ao trabalho após as férias estão a realizar testes PCR e o Ministro da Educação, Claude Meisch já convidou todos os alunos e professores a adotar a mesma medida antes do regresso às escolas para o início do ano letivo.

Para todos o teste de despistagem é gratuito. O mesmo sucede para todos os viajantes que regressam de férias.

A todos os residentes que estão a chegar ao Luxemburgo por avião as autoridades convidam a serem testados no centro de testes instalados no aeroporto do Findel. Aos restantes viajantes que optaram por se deslocar por via terrestre é aconselhado marcarem o teste PCR através do site myguichet.lu.

