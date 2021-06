Cerca de 500 pessoas reuniram-se em frente ao Parlamento para protestar contra as propostas apresentadas pelo Governo para a reforma nos diplomas no setor da Saúde.

Luxemburgo. Centenas de pessoas na rua em protesto contra reforma no setor da Saúde

A adesão ao protesto desta terça-feira foi maior do que a própria organização esperava. "Esta é a mobilização mais massiva no setor de saúde em 20 anos", afirmou Gilles Evrard, presidente da Associação dos Profissionais da Saúde de Luxemburgo (ALEPS), citado pelo Wort.

O bacharelado em enfermagem esteve no centro dos debates desta terça-feira no Parlamento, onde foi discutida uma petição a favor de uma reforma "coerente" da formação das profissões de saúde, contando com a presença da ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o ministro da Educação e Ensino Superior, Claude Meisch. A petição, que teve mais de 4.900 assinaturas, foi iniciada por um estudante.

Foi neste contexto que 12 organizações (ALAS, ALEPS, ALSF, ALATMC, ALIAR, ALIP, ALIPS, ANIL, LCGB, OGBL, Patientenvertriedung e UNEL) convocaram o protesto que reuniu cerca de 500 profissionais da Saúde.

O Governo quer criar uma licenciatura em Enfermagem de cuidados gerais, com duração de três anos, a partir de 2023/2024. Em paralelo serão também criadas outras quatro licenciaturas em Enfermagem Especializada. Estão previstas ainda mais duas licenciaturas de assistente técnico médico em obstetrícia e radiologia, a partir de 2023. Será ainda criado um programa de formação de mais um ano para os enfermeiros generalistas que pretendam obter uma especialização.

Tanto a OGBL como a Aleps consideram que a criação de várias licenciaturas em enfermagem está fora da realidade e pode gerar confusão e caos.





