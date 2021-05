Protesto realizou-se esta quinta-feira numa altura em que o conflito, na região, voltou a escalar com Israel a fazer novo bombardeamento sobre Gaza.

Luxemburgo. Centenas de pessoas em manifestação contra ataques de Israel a Gaza

Centenas de pessoas manifestaram-se, esta quinta-feira, na capital do Luxemburgo, para protestar contra os ataques de Israel a Gaza e apelar à liberdade do estado palestiniano.

A concentração foi organizada pelo Comité para uma Paz Justa no Médio Oriente, face à escalada do conflito entre israelitas e palestinianos, que esta noite culminou com uma intervenção israelita em Gaza e que desde segunda-feira já matou, pelo menos, 103 palestinianos, entre os quais 27 das quais crianças. Em Israel, na sequência dos rockets lançados pelas milícias palestinianas do Hamas, morreram sete pessoas, incluindo uma criança.

Segundo a RTL, estiveram presentes na manifestação cerca de 300 pessoas, entre as quais alguns membros das famílias que vivem na região afetada pelo conflito. À estação, membros do comité organizador do protesto, que é contra a existência do movimento palestiniano Hamas, sublinharam, no entanto, que o conflito só pode ser resolvido pondo fim à ocupação dos territórios e dissolvendo o regime de apartheid mantido pelo Estado judaico.

Depois dos bombardeamentos desta noite, os combates poderão ainda intensificar-se, uma vez que o exército israelita já avançou que vai continuar a atacar alvos no enclave e que "pretende" realizar uma ofensiva terrestre.

O próprio primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, num vídeo colocado nas suas redes sociais enquanto ocorriam os bombardeamentos israelitas sobre Gaza, afirmou estar preparado para "continuar a fazê-lo com grande intensidade. Esta não é a última palavra e esta operação continuará enquanto for necessário", disse.





