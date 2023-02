O Burgbrennen, que acontece sempre no primeiro fim de semana da Quaresma, foi assinalado em todo o país.

Luxemburgo 14

Burgbrennen

Luxemburgo celebrou a tradicional despedida do inverno

Nadine SCHARTZ O Burgbrennen, que acontece sempre no primeiro fim de semana da Quaresma, foi assinalado em todo o país.

Todos os anos, o Luxemburgo diz adeus à estação fria com o Burgbrennen. Este fim-de-semana, a celebração contou com frio glacial, queda de neve em alguns lugares, e um sol generoso. O tradicional evento, em antecipação da primavera, atraiu um grande número de espectadores em todo o Grão-Ducado.

O Burgbrennen, que tem sempre lugar no primeiro fim de semana da Quaresma, remonta a um costume pagão de despedida da estação fria. Ao longo dos anos, esta tradição evoluiu para um ambiente de convívio nas comunidades das aldeias, que miúdos e graúdos não querem perder. Foi este o caso de Mertert, na comuna de Grevenmacher, onde se incendiou o castelo (estrutura de madeira com uma cruz no topo) no sábado à noite.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Foto: Oli Kerschen

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen

Antes disso, os jovens bombeiros de Grevenmacher-Mertert tiveram muito que fazer. De manhã, desfilaram pela cidade, guiados pelo carro alegórico com um espantalho que eles próprios tinham feito: o "Heechen", que também faz parte de uma tradição que vem sendo preservada há décadas.

Entretanto, os membros da associação Amicale Cimw, juntamente com os bombeiros, trabalharam arduamente na construção do castelo, que se ergueu gradualmente e parecia ainda mais magnífico do que em anos anteriores.

12 Foto: Oli Kerschen

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen Foto: Oli Kerschen

Por volta das 18h, os jovens bombeiros prepararam-se para a procissão das lanternas em frente ao quartel. Muitas pessoas já se tinham reunido aí para se juntarem à marcha em direção ao heliporto localizado no meio das vinhas.

Já no topo, o espantalho foi colocado sobre o castelo e incendiado. Enquanto a parte inferior se incendiou bastante depressa, a cruz demorou um pouco mais. Centenas de espectadores assistiram ao espetáculo e apreciaram a noite de convívio com várias bebidas e enchidos grelhados.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.