Luxemburgo. Celebrações do 10 de junho serão online

As celebrações poderão ser seguidas através do YouTube, em causa está a impossibilidade legal de concentrações acima de 20 pessoas".

Este ano até o dia de Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será comemorado apenas no mundo virtual.

No dia 10 de junho, "devido à impossibilidade legal de concentrações acima de 20 pessoas", as celebrações ficam-se pelo digital, a partir da residência oficial, com uma alocução do Embaixador António Gamito e apresentações de Magaly Teixeira, jovem atriz local da terceira geração.



O anúncio é feito pela embaixada que informa que os os hinos nacionais luxemburguês e a “Portuguesa” serão tocados pelos músicos locais da terceira geração, Susana Magalhães na viola de arco e Pedro Bray à viola.

As celebrações podem ser seguidas diretamente através do YouTube a partir a partir das 10 horas do Luxemburgo, nove horas de Lisboa.



"Para o ano, se a crise sanitária deixar, estaremos todos juntos novamente”, escreveu a embaixada de Portugal no Luxemburgo.





