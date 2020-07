A CCDH, o CET e o Provedor de Justiça publicaram uma carta aberta sobre práticas preocupantes em instituições para pessoas em situação de vulnerabilidade e exigem auditorias externas.

Luxemburgo. Carta aberta denuncia negligência em centros de acolhimento

A carta aberta da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos (CCDH), do Centro para a Igualdade de Tratamento (CET) e do Provedor de Justiça dirige-se às instituições para pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade.

No documento, são listados atos que foram denunciados como "o acesso sem aviso prévio do pessoal na sala para pessoas deficientes, o não fecho da porta de habitação durante os serviços de cuidados, pesagem coletiva sistemática de todos os residentes, sanções e medidas de retaliação sofridas pelas pessoas em causa quando fazem um determinado pedido - ou têm uma opinião divergente da instituição - o despedimento sem fundamento das eleições dos delegados residentes, acalmia mais ou menos forçada por medicamentos sobre pessoas incapazes de se expressarem, a familiarização das pessoas com deficiências", entre outros.

A carta afirma que estas práticas têm sido "relatadas como tendo sido experimentado de uma forma degradante e humilhante por pessoas que são numa situação de deficiência". E a situação agravou-se desde o início da pandemia de covid-19.

"Sensíveis" à situação, CCDH, o CET e do Provedor de Justiça exigem uma ação rápida, que pode passar por alargar o âmbito de competência de o Provedor de Justiça e integrar a visita de instituições para pessoas com deficiência no as missões da auditoria externa". O próprio Provedor de Justiça já tinha levado a cabo uma proposta nesse sentido através em 2016.

Em comunicado, as instituições em causa mostraram-se surpreendidas e indignadas com as acusações e por não terem sido informados das mesmas antes. No entanto, reconhecem que estão "cientes de que não existe risco zero de maus-tratos, e quando tais eventos ocorreram no passado".

Afirmam ainda que as situações de abuso descritas devem ser "analisados com o(s) gestor(es) em causa e devem ser levadas ao conhecimento das autoridades".







