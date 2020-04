Duas entidades aliaram-se no apelo a donativos entre a comunidade portuguesa no Grão-Ducado para compra de ventiladores e material médico.

Luxemburgo. Campanha de solidariedade para ajudar hospitais portugueses

Redação Duas entidades aliaram-se no apelo a donativos entre a comunidade portuguesa no Grão-Ducado para compra de ventiladores e material médico.

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo e a Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo estão a angariar fundos para apoiar os hospitais em Portugal, especialmente os da região centro do país.

Os donativos angariados serão destinados à compra de "ventiladores, material médico e hospitalar ", refere um comunicado destas duas entidades portuguesas no Grão-Ducado.

"A solidariedade não faz quarentena...Unidos somos mais fortes", lembram. "Vários hospitais lutam com falta de material!", alertam no comunicado apelando à "urgência da nossa atitude participativa perante o dilema dos que se debatem com a doença e dos que têm de administrar os tratamentos".

As doações podem ser feitas para as seguintes contas com a menção Covid-19/Portugal:

Associação Cultural e Humanitária da Bairrada - Lu39 0020 1101 8237 0700 -BIL

Santa Casa da Misericórdia - Lu82 0019 4255 8673 5000 -BCEE





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.