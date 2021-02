São dados do Eurostat divulgados hoje. Cada residente produziu, em média, 791 kg de resíduos urbanos em 2019.

Luxemburgo. Cada residente produziu 791 kg de lixo em 2019

Diana ALVES São dados do Eurostat divulgados hoje. Cada residente produziu, em média, 791 kg de resíduos urbanos em 2019. É um valor que faz do Luxemburgo o segundo país da União Europeia (UE) com a maior produção de lixo urbano por habitante.

Só a Dinamarca produz mais resíduos do que o Grão-Ducado, com uma média de 844 kg por pessoa. No lado oposto do gráfico, surge a Roménia, com 280 kg por pessoa.



Nesta comparação do gabinete europeu de estatística, o Luxemburgo apresenta uma média bastante superior à dos países do bloco, que é de 502 kg por pessoa. Além disso, é um dos poucos Estados-membros onde a produção de resíduos é superior a 600 kg por residente.

Nesse lote estão apenas, além da Dinamarca e do Luxemburgo, Malta (694 kg), Chipre (642 kg) e Alemanha (609 kg). Quanto a Portugal, a média foi de 513 kg por habitante em 2019.

Apesar de permanecer elevada, a quantidade de resíduos urbanos gerada pelos residentes do Grão-Ducado diminuiu ligeiramente face a 2018, ano em que a média foi de 803 kg por pessoa.



