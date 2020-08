Entre sexta-feira e domingo, os bombeiros combateram sete fogos florestais e um incêndio numa casa, em Bergem.

Luxemburgo. Bombeiros combateram oito incêndios durante o fim de semana

Diana ALVES

Os bombeiros não tiveram mãos a medir este fim de semana. Entre sexta-feira e domingo, houve sete fogos florestais e um incêndio numa casa, em Bergem. Numa nota divulgada nas redes sociais, a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) frisa que as temperaturas elevadas vão manter-se nos próximos dias e apela à população para que adote um comportamento responsável de forma a prevenir os fogos.



Além dos incêndios florestais, os bombeiros estiveram no terreno, em Bergem, durante várias horas para combater as chamas que deflagraram na tarde de domingo no primeiro andar de uma habitação. O incêndio foi dado como dominado por volta da uma e meia da madrugada e não provocou feridos.

