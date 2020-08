Em frente à Maison d'Europe juntaram-se a estes imigrantes outros cidadãos da Ucrânia, Letónia, Alemanha e França. Pelo afastamento do "último ditador da Europa" do poder na Bielorrússia.

Luxemburgo. Bielorrussos protestaram contra Lukashenko em frente à Maison d'Europe

Redação Em frente à Maison d'Europe juntaram-se a estes imigrantes outros cidadãos da Ucrânia, Letónia, Alemanha e França. Pelo afastamento do "último ditador da Europa" do poder na Bielorrússia.

A Bielorrússia vive dias de grande agitação com manifestações constantes de milhares de pessoas contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko, com 80% dos votos, no poder há 26 anos.

Os opositores daquele que é chamado do “último ditador da Europa” exigem a renúncia de Lukashenko considerando as eleições fraudulentas. O mesmo é considerado pela União Europeia que está a estudar sanções àquele país. Uma medida defendida pelo Luxemburgo.

Ainda este domingo decorreram novas manifestações no país, protestos que já vão no 8º dia consecutivo. Por seu turno, o presidente Alexander Lukashenko convocou para hoje também uma manifestação onde declarou que "nem morto" entrega o país.

Fora do país emigrantes bielorrussos e cidadãos de outras nacionalidades também se têm manifestado pelo afastamento do presidente. Foi o que aconteceu sábado na capital do Grão-Ducado.

Bielorrússia. Chefes de diplomacia dos 27 discutem sanções da UE Numa declaração aprovada pelos 27 Estados-membros, a UE denunciou esta semana que as eleições presidenciais não foram “nem livres nem justas” e ameaçou adotar sanções .

Cerca de 40 pessoas entre elas bielorrussos vestidas a rigor com as cores nacionais da Bielorrússia e bandeiras deste país e do Luxemburgo manifestaram-se, sábado, em frente à Maison d’Europe contra a permanência de Alexander Lukashenko no poder.

Os protestantes, como noticia o Luxembourg Wort formaram uma corrente humana, levando alguns flores vermelhas e brancas e pulseiras brancas, os símbolos da oposição ao governante.

Luxemburgo defende sanções à Bielorússia que não afetem diretamente a população A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também apelou hoje ao Conselho da União Europeia (UE) que adote sanções ao país, por violação dos direitos humanos, na sequência das manifestações contra os resultados eleitorais.

Aos bielorrussos juntaram-se neste protesto que se iniciou ao meio-dia, outros cidadãos da Ucrânia, Letónia, Alemanha e França. À tarde, por volta das 16h, realizou-se um novo protesto, na capital do Luxemburgo, desta vez sob a forma de desfile com destino ao Tribunal Europeu em Kirchberg.

