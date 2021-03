Sem revelar mais detalhes, o Ministério da Saúde recorda as medidas sanitárias em vigor, nomeadamente no que diz respeito às condições sobre reuniões e ajuntamentos.

Luxemburgo. Autoridades detetam surto ligado a festa privada de alunos do secundário

As autoridades luxemburguesas detetaram, na semana passada um surto de covid-19 resultante de uma festa de estudantes.

O boletim conjunto do Ministério da Saúde, do Laboratório Nacional de Saúde (LNS) e do Instituto de Ciência e Tecnologia do Luxemburgo (LIST), que faz o balanço da semana de 22 a 28 de março, refere que "foi detetado um 'cluster' importante como resultado de uma festa privada de estudantes do ensino secundário".

Sem revelar mais detalhes, as autoridades de saúde recordam as medidas sanitárias em vigor, nomeadamente no que diz respeito às condições sobre reuniões e ajuntamentos, e sublinham "uma vez mais a importância de respeitar as medidas de proteção, em geral".

O boletim semanal revela ainda que em 1.684 novos casos, o círculo familiar continua a ser o contexto mais frequente de transmissão de infeções covid-19, com 41,1%, seguido do meio escolar (8,3%) - "em particular o ensino secundário" -, contexto de trabalho (5,8%) e do lazer (3,3%).

A taxa de contaminações cuja fonte não é claramente atribuível aumentou para 34,6%, na última semana, indica o mesmo boletim.

