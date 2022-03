As autoridades de saúde francesas confirmaram, esta quarta-feira, a relação entre as pizzas congeladas da marca e as infeções devido à bactéria E.Coli. O Grão-Ducado já tinha emitido um alerta sobre estes produtos a 20 de março.

Segurança alimentar

Luxemburgo. Autoridades de saúde preocupadas com intoxicação causada por pizzas da Buitoni

Maria MONTEIRO As autoridades de saúde francesas confirmaram, esta quarta-feira, a relação entre as pizzas congeladas da marca e o recente surto de infeções devido à bactéria E.Coli. O Grão-Ducado já tinha emitido um alerta sobre estes produtos a 20 de março.

A presença da bactéria E.Coli nas pizzas em questão, que pertencem à gama Fraîch’Up da marca italiana Buitoni, tem provocado vários casos de síndrome hemolítica-urémica desde finais de fevereiro, que causa insuficiência renal em crianças, confirmou a Direção Geral de Saúde francesa.

Luxemburgo iniciou recolha a 18 de março

Até agora, as autoridades acreditavam que havia uma “possível” relação entre o aparecimento da doença e a ingestão destas pizzas, mas já tinham ordenado a recolha massiva destes produtos em todo o país.

Também o ministério de Saúde do Grão-Ducado iniciou os “trabalhos de monitorização” dos produtos a 18 de março, com a retirada de 6.318 unidades do mercado. “Toda a gama Fraîch’Up (4 Queijos, Bolonhesa, Royale, etc) da Buitoni está afetada no Luxemburgo”.

Delhaize alerta clientes para não consumirem estes produtos com alto teor de toxinas Os produtos são da marca Delhaize e estiveram à venda entre o dia 29 de dezembro de 2021 e esta sexta-feira.

Por sua vez, a Autoridade de Segurança Alimentar publicou um alerta no seu website com informação sobre os lotes e códigos de barras das pizzas que não devem ser consumidas.

A intoxicação alimentar causada pela E.Coli pode levar a uma perturbação gastrointestinal “muitas vezes acompanhada de cólicas”, que ocorre geralmente no prazo de uma semana após a ingestão destes alimentos, adverte o comissário do governo para a segurança alimentar.

Quais são os sintomas da infeção por E.Coli?

É preciso ter em conta sintomas como diarreia, dores abdominais e vómitos, considerados um sinal de alerta se identificados até dez dias após a ingestão da pizza, e fadiga, palidez ou diminuição do volume e escurecimento da urina, se aparecerem nas duas semanas seguintes.

“Recorde-se que, na ausência de sintomas dentro de 15 dias após o consumo, não há motivo para preocupação”, observa a DGS francesa.

Até esta quarta-feira, foram identificados 75 casos, 41 dos quais graves, em 12 regiões de França. Duas crianças morreram cem consequência destas infeções, embora as autoridades não precisem se as pizzas da Buitoni foram a causa destes óbitos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.