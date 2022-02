Em 2021, os automobilistas perderam o equivalente a quase cinco dias em engarrafamentos na capital, segundo o índice de trâfego da empresa TomTom.

Luxemburgo. Automobilistas passaram 118 horas presos no trânsito em 2021

De acordo com o ranking estabelecido pelo índice de tráfego TomTom, que analisou o trânisto em 404 cidades do mundo, o Luxemburgo está entra as 100 cidades (98) com mais trânsito.

A capital do Grão-Ducado está na mesma posição que outras grandes cidades como Nice (96º lugar), Sydney (97), Milão (100) ou Aachen (101). O pódio pertence a Istambul, Moscovo e Kiev.

De acordo com este indicador, os automobilistas no Luxemburgo passaram 118 horas em engarrafamentos em 2021, ou seja, quase cinco dias à espera que o trânsito fluísse. É uma queda de 44 horas em relação a 2019, incluindo na "rush hour" (hora de ponta), que sofreu uma queda de quase 30% entre 2021 e 2019. Para tal, contribuiu em muito o aumento do teletrabalho generalizado por causa da pandemia.

Terça-feira é o pior dia nas estradas do Grão-Ducado

Segundo o estudo, a terça-feira, entre as 17h e as 18h, é o dia e horário com mais circulação de carros nas estradas do Luxemburgo. O pior dia em termos de trâfego, no ano passado, foi a 14 de julho. Um feriado na vizinha França foi o suficiente para trazer mais pessoas às estradas e aumentar o congestionamento.

A nível mundial, o índice aponta para uma recuperação do tráfego em 2021. O nível de congestionamento em 2021 foi de 28%, ou seja, três pontos percentuais acima dos registados em 2020, o ano de início da pandemia.

Para avaliar o custo ambiental do aumento do congestionamento e do seu efeito nas emissões em quatro capitais europeias, a empresa fabricante de sistemas de navegação para automóveis usou dados de tráfego e uma metodologia desenvolvida por académicos da Graz University of Technology, na Áustria.

Em Londres, 14,8Mt (megatoneladas) de CO2 foram resultado do tráfego rodoviário em 2021, dos quais 15% (2,2Mt) registaram-se em consequência do congestionamento automóvel na cidade.

Em Paris, Berlim e Amsterdão, o custo do congestionamento automóvel nas emissões de CO2 é, respetivamente, 13,5% (1,85Mt), 10,5% (0,42Mt) e 7% (0,06Mt).





