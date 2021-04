Vários acessos da A13 vão estar cortadas ao trânsito entre as 8h00 e as 20h00 de amanhã, dia 11. Veja aqui as zonas encerradas e os desvios.

Luxemburgo. Autoestrada A13 parcialmente encerrada este domingo

Paula SANTOS FERREIRA

A Administração de Pontes e Estradas vai realizar testes de simulação de incêndios nos túneis de Frisange e Mondorf na autoestrada A13 no domingo, 11 de abril de 2021, pelo que os acessos vão estar encerrados a partir das 10h00 até às 20h00.

A autoestrada A13 vai estar cortada ao trânsito entre o cruzamento de Hellange (9) e o de Mondorf (12), em ambos os sentidos.

O tráfego proveniente do cruzamento de Bettembourg da A13 em direção a Schengen, vai ser desviado a partir de Hellange pela N13 (Frisange) e N16 (Altwies) até ao cruzamento de Mondorf.

Na direção oposta, o tráfego proveniente de Schengen em direção ao cruzamento de Bettembourg é desviado desde o cruzamento de Mondorf pela N16 (Altwies) e N13 (Frisange) até ao cruzamento de Hellange.

