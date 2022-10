Obras na Gare vão cancelar vários comboios no Luxemburgo e entre o Grão-Ducado e as fronteiriças França e Bélgica, a partir dos dias 28 e 29. Veja quais as linhas que serão substituídas pelos "bus".

Luxemburgo 2 min.

Obras ferroviárias

Luxemburgo. Autocarros substituem comboios durante uma semana

Redação Obras na Gare vão cancelar vários comboios no Luxemburgo e entre o Grão-Ducado e as fronteiriças França e Bélgica, a partir dos dias 28 e 29. Veja quais as linhas que serão substituídas pelos "bus".

As obras de modernização na Gare do Luxemburgo estavam há muito previstas para decorrer na semana das férias escolares no país. A partir de amanhã, dia 28, e durante uma semana, os comboios vão deixar de circular em várias linhas nacionais e transfronteiriças. Em substituição, a CFL vai colocar à disposição dos milhares de passageiros autocarros para realizarem os percursos, nos dois sentidos.

Linha 50. Luxembourg - Bertrange-Strassen. Sem comboios a partir de dia 28, amanhã e até dia 7 novembro. O percurso nos dois sentidos é feito por autocarros a partir das respetivas gares.

Linha 50- Luxemburgo-Arlon. De dia 29 a dia 7 não haverá comboio direto para Arlon. Os comboios IC de e para Namur/ Bruxelas serão substituídos por autocarros entre o Luxemburgo e Arlon, desde ambas as gares.

Linha 60. Luxemburgo- Bettembourg. A partir de sábado, 29 e até dia 6 novembro, não haverá comboios a circular entre Luxemburgo-Bettembourg- Esch-Rodange. A ligação é feita por autocarros diretos a partir da gare do Luxemburgo e da gare de Esch-sur-Alzette. De Esch a Rodange retoma-se o comboio.

Entre Luxemburgo e Bettembourg os autocarros saem de ambas as gares, um que passa por Bivange e outro que faz o percurso por Gasperich.

Transfronteiriços belgas poderão vir a ter mais comboios A CFL e a SCNB estão a ponderar estender as linhas entre o Luxemburgo e três cidades belgas, Arlon, Habay e Libramont.

Linha 60A. Entre Bettembourg et Volmerange-les-mines. Entre os dias 5 e 6 de novembro o percurso é feito por autocarros de substituição.

Linha 70. Luxemburgo-Hollerich. De dia 29 a 6 novembro não haverá comboios a circular, as viagens serão feitas por autocarros de substituição, desde as gares respetivas.

Linha 90. TER Luxemburgo-Bettembourg-Metz. Também o comboio expresso regional é cancelado entre 29 a 6 de novembro entre Luxemburgo e Bettembourg, sendo substituído por autocarros.

Vídeo. O filme da instalação da nova ponte na A3 A manobra de grande envergadura levou ao corte de um troço da A3 no fim de semana passado. Veja as imagens.

Linha 90. TGV Luxemburgo-Thionville-Metz. As obras vão também obrigar ao cancelamento do TGV nestes troços, sendo o percurso feito por autocarro desde as gares de Thionville ou de Metz até à gare central da capital, e vice-versa.

A informação completa sobre as interrupções e horários pode ser consultada no site do CFL (clique aqui).

Ainda durante o mês de novembro irá haver novas interrupções em algumas linhas ferroviárias para mais uma etapa de obras de modernização nos caminhos de ferro do Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.