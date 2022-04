O número de trabalhadores continua a crescer no país registando um aumento anual de 3,6%, devido principalmente aos transfronteiriços e de países fora da UE. Do total de 458 210 trabalhadores, 46% são transfronteiriços, indica o Statec.

Luxemburgo atrai cada vez mais trabalhadores transfronteiriços e de fora da UE

O Grão-Ducado continua a ser um país apetecível para trabalhar. O número de trabalhadores em território nacional continua a crescer, revela o mais recente relatório do Statec.

No último trimestre de 2021, exerciam a sua profissão no Luxemburgo 458 210 trabalhadores, mais 1,0% do que no trimestre anterior e mais 3,6% em relação a igual período de 2020.



Os trabalhadores transfronteiriços foram quem registou um maior aumento, de 1,3 % em comparação com o terceiro trimestre de 2021, em comparação com o crescimento dos assalariados residentes no Luxemburgo (0,6%).

Contudo, e no geral, o maior aumento anual revelou-se entre os trabalhadores residentes de países não comunitários, onde o salto foi de 10,8% em relação a 2020, contra 2,7% dos residentes de nacionalidade luxemburguesa.

Mais transfronteiriços

Do total de 458 210 trabalhadores no país, 245 867 residem no território nacional, enquanto 212 343 são transfronteiriços. Ou seja, 46% dos trabalhadores vivem nos países vizinhos da Alemanha, França e Bélgica deslocando-se diariamente para os seus trabalhos no Luxemburgo.

Os transfronteiriços franceses continuam a ser os mais representados, 112 459, seguindo-se os da Alemanha (50 386) e os da Bélgica (49 499).

É na administração e outros serviços públicos onde o aumento de assalariados foi maior, mais 5,4% do que no ano anterior. Contudo, na comparação com o trimestre anterior este crescimento foi de 1,3%, o mesmo dos setores do comércio, transportes, alojamento e restauração. Todos eles representam os setores com maior dinâmica de crescimento.

