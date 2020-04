Os tribunais encontram-se atualmente a funcionar com uma capacidade reduzida.

Luxemburgo. Atividade normal dos tribunais será retomada no final de Maio

A ministra Sam Tanson anunciou um regresso gradual à actividade normal, na sequência de discussões com diferentes organismos administrativos do sector, adiantou esta terça-feira a RTL. As regras de higiene serão aplicadas em consonância com outras actividades.

A decisão chegou depois de Tanson se ter reunido com o Procurador-Geral da República, os presidentes do Tribunal Superior de Justiça, do Tribunal Administrativo, do Tribunal Administrativo, dos tribunais distritais e com os juízes presidentes dos tribunais de paz.

A ministra discutiu ainda estas e outras questões com representantes da cidade do Luxemburgo e das associações de advogados da Diekirch, nomeadamente no que se refere à situação financeira precária de alguns advogados.

Segundo a RTL, Tanson esclareceu que o Governo está disposto a encontrar medidas de apoio para as pessoas necessitadas.

