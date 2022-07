O principal poluente encontrado no cabelo das crianças foi o bisfenol, utilizado no fabrico de plásticos.

Luxemburgo. Até 88 químicos encontrados no cabelo de crianças

O principal poluente encontrado no cabelo das crianças foi o bisfenol, utilizado no fabrico de plásticos.

Um estudo feito pelo Instituto Luxemburguês da Saúde (Luxembourg Institute of Health) revela que as crianças do Grão-Ducado podem ter até 88 diferentes tipos de poluentes químicos no cabelo.

Estes poluentes podem estar associados a doenças neurológicas, problemas de desenvolvimento, distúrbios hormonais, distúrbios respiratórios e cardiovasculares, cancro e obesidade, lê-se num comunicado do instituto.

O estudo recolheu amostras de cabelo de 256 crianças, com menos de 13 anos. Os resultados mostram que cada criança tem uma média de 61 compostos no cabelo, variando entre 29 e 88 diferentes tipos de poluentes.

O principal poluente encontrado no cabelo das crianças foi o composto químico bisfenol, utilizado na fabricação de plásticos. As amostras testadas revelaram ainda pesticidas e outros produtos químicos encontrados na fabricação de óleos, tapetes sintéticos e outros componentes químicos.

O estudo revela ainda que os rapazes estão mais expostos aos pesticidas do que as raparigas, devido à diferença de comportamento entre os sexos, e as crianças com uma dieta biológica apresentam níveis bastante mais baixos de poluentes no cabelo.

