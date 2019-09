O Grão-Ducado comemora esta terça-feira os 75 anos da libertação da cidade do Luxemburgo, após a ocupação nazi.

Luxemburgo assinala os 75 anos da libertação da capital

10 de setembro de 1944 é a data da libertação, embora a batalha das Ardenas tenha colocado novamente várias aldeias luxemburguesa sob ocupação das tropas alemãs, durante o inverno de 1944/45.

Mesmo assim, a capital manteve-se livre, sendo que as tropas nazis deixaram o território luxemburguês, de forma definitiva, a 17 de fevereiro de 1945.

Para assinalar o 75.º aniversário da libertação da cidade do Luxemburgo, o Governo e a autarquia da capital agendaram uma cerimónia para hoje.

A primeira parte realiza-se junto ao monumento Nacional da Solidariedade, situado no Kanounenhiwwel.

É nesse local que o Grão-Duque Henri deposita uma coroa de flores, na companhia do primeiro-ministro, Xavier Bettel, do presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, da burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, de outras individualidades nacionais e comunais e de representantes diplomáticos e associativos no país.

O Comité para a Memória da Segunda Guerra Mundial também se faz representar.

A cerimónia prossegue depois no Cercle Cité, no coração da capital, onde discursam o líder do Executivo e a burgomestre da capital.

O acompanhamento musical é assegurado pelo Conservatório da cidade do Luxemburgo.

Diana Alves