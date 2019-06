O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Etienne Schneider, marca hoje presença no 53° salão internacional da aeronáutica e do espaço, a ter lugar no parque exposições de Bourget, em Paris, até ao próximo domingo.

Luxemburgo assinala 10 anos de presença no salão internacional de aeronáutica

Henrique DE BURGO O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Etienne Schneider, marca hoje presença no 53° salão internacional da aeronáutica e do espaço, a ter lugar no parque exposições de Bourget, em Paris, até ao próximo domingo.

O Luxemburgo está presente pelo 10° ano consecutivo nesta feira internacional e faz-se representar por cerca de uma dezena de empresas e instituições, entre as quais a agência espacial luxemburguesa, a sociedade europeia de satélites (SES) ou o Instituto Luxemburguês de Ciência e Tecnologia (LIST).

O salão de Bourget é considerado o evento de referência da indústria aeronáutica e espacial, contando com a presença do Luxemburgo desde 2009. Além da visita ao pavilhão luxemburguês, Etienne Schneider vai encontrar-se com responsáveis do fabricante europeu de aviões Airbus e do grupo francês Thales, especialista em sistemas de informação e serviços para as indústrias aeroespacial, de defesa e de segurança.

O desenvolvimento da indústria aeroespacial tem sido uma das apostas do atual governo.

O Luxemburgo tornou-se no primeiro país europeu a criar um enquadramento jurídico que permite a exploração comercial dos recursos naturais do espaço, lançou a Agência Espacial Luxemburguesa e, entre outras iniciativas, para o ano a sua universidade vai passar a ter um mestrado consagrado à engenharia aeroespacial.