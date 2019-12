O documento reconhece "a liderança mundial" dos jovens na luta contra as alterações climáticas e o seu "papel crítico como agentes de mudança".

Luxemburgo assina declaração que inclui crianças na luta contra as alterações climáticas

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo faz parte de uma lista de nove países que assinaram esta segunda-feira uma declaração que visa defender as ações das crianças e jovens no âmbito da luta contra as alterações climáticas.

Promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a declaração foi assinada à margem da 25ª reunião da ONU sobre as alterações climáticas, COP25, que decorre em Madrid. Além do Luxemburgo, o documento foi assinado pelo Mónaco, Suécia, Espanha, Chile, Costa Rica, Fiji, Nigéria e Peru.

A "Declaração sobre Crianças, Jovens e Ação Climática" consiste num compromisso para "acelerar e garantir a inclusão de crianças e jovens nas políticas e ações climáticas, incluindo uma maior participação na tomada de decisões", refere a UNICEF em comunicado.

O texto reconhece "a liderança mundial" dos jovens na luta contra as alterações climáticas e o seu "papel crítico como agentes de mudança" e reconhece, entre outros pontos, "o direito de crianças e adolescentes a um ambiente saudável".



Carole Dieschbourg e Pierre Gramegna. Foto.Guy Jallay

Carole Dieschbourg e Pierre Gramegna na cimeira do Clima

A ministra do Ambiente, do Clima e do Desenvolvimento, Carole Dieschbourg, representa o Luxemburgo até sexta-feira na 25ª reunião da ONU sobre as alterações climáticas, a COP25, em Madrid.

A cimeira vai servir para finalizar o mecanismo de cooperação voluntária sobre o mercado de poluição de carbono, rever o mecanismo internacional sobre perdas e danos associados às mudanças climáticas, entre outras matérias.

À margem do debate destas questões, Carole Dieschbourg vai marcar presença em diferentes eventos paralelos, entre eles uma conferência sobre o papel da finança privada na ação climática, ao lado do ministro luxemburguês das Finanças.

Pierre Gramegna estará hoje neste encontro, na capital espanhola, e vai ainda participar na reunião da coligação dos ministros das Finanças para a ação climática, iniciativa lançada no passado mês de abril, e que tem o Luxemburgo como um dos membros fundadores.